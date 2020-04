BOOSTE TA CARRIERE – Six pensées à bannir pour bien déconfiner

Tout cela est souvent inconscient et issu de notre éducation, nos expériences, des images que nous avons vues dans notre vie année après année. Le manque de confiance en soi est un des problèmes majeurs dans la vie privée et professionnelle. Il bride l’action.

La confiance en soi et l’estime de soi se ressentent et se voient si l’on observe votre posture, votre non-verbal, votre visage.

Je m'intéresse depuis 15 ans, à tout ce qui crée l’efficience et le bonheur. Et j’ai fait une découverte que je vais partager avec vous pour que votre déconfinement soit le point de départ d’une vie plus épanouie. J'ai constaté que, quels que soient le pays et la culture, lorsque l’on imagine une personne heureuse et en réussite, les mêmes signaux sont présents : la confiance en soi et l’estime de soi sont les éléments d’équilibre.

La confiance en soi est la capacité à agir (malgré les doutes et inquiétudes), et l’estime de soi est l’affection que l’on se porte (est-ce que je m’apprécie, je me trouve compétent). Avec elles, on se sent capable de réaliser tous ses désirs. Sans elles, il est difficile d’atteindre ses désirs. On les pense inatteignables, car l'on ne se sent pas à la hauteur. Le manque de confiance en soi et d’estime de soi induit des comportements, des attitudes, une façon de penser avec des dénominateurs communs.

La science a récemment déterminé que la confiance en soi était liée à notre éducation. Et surtout que c'est un comportement (pas une compétence) qui s’apprend et se développe tel un muscle. De nombreuses personnes ont accompli des miracles dans leur vie professionnelle, de nombreux inventeurs ont réussi des exploits. Tous avaient un point commun : ils croyaient en eux. Ils avaient foi en eux et en leurs idées.