BOOSTE TA CARRIERE - Soft skills : vaut-il mieux du talent ou de la persévérance ?

Vous connaissez comme moi l’expression "que de talent gâché !". Dans le sport, on le dit de nombreuses personnes. En foot, Hatem Ben Arfa est un parfait exemple. C’est le joueur le plus talentueux de sa génération 1987. Il est aujourd’hui en Espagne dans un club de seconde zone. Idem en tennis pour Richard Gasquet, bien plus talentueux adolescent que Raphael Nadal, qui lui, besogneux, à force de volonté, persévérance, a une carrière exceptionnelle.

Une fantastique étude de l'universitaire américaine Angela Duckworth a démontré la chose suivante : elle a suivi pendant des années des étudiants, en évaluant leur QI. Résultat : ceux qui faisaient preuve d’une grande auto-discipline et de persévérance réussissaient mieux leur carrière et étaient au final plus heureux.

Donc, maintenant que vous comprenez que ce n’est pas grave de ne pas avoir de talent particulier et que vous êtes d’accord pour affirmer que l’auto-discipline et la persévérance sont des soft-skills indispensables, voyons comment les développer pour atteindre ses buts.

Et je vais m’inspirer d’un célèbre discours d'Arnold Schwarzenegger qui explique les 4 règles pour exceller dans ce que vous faites :

#1 Trouver sa vision et identifier ses rêves. Votre vie est déterminée par vos actions. Vous êtes le résultat de vos actions passées. Prenez un instant pour réfléchir à ce que vous aimez faire en identifiant les 3 moments où vous vous êtes senti heureux. Que faisiez-vous ? Avec qui étiez-vous ? "Sans but, vous ne serez pas heureux", dit Schwarzie.

Dès que vous avez des rêves, des projets, lisez, renseignez-vous sur le sujet, et vous allez développer de la certitude et donc de la confiance.

#2 Ne pas penser petit. Voyez grand, c’est plus stimulant. Ce n'est pas plus difficile. Demander 100 ou 300 euros d’augmentation nécessite simplement une stratégie différente. Pour Schwarzie, voir grand c’est vouloir être le meilleur. En somme, vous devez vous montrer ambitieux.

#3 Ignorez les médisants, toxiques et ceux qui cherchent à vous décourager. J’ai vu le chef d'entreprise Marc Simoncini récemment qui disait : il y a les "'mais' personnes" et les "'et' personnes". Les "mais", quand vous leur parlez d’un projet, vous disent "mais tu as pensé aux risques ? A ceci ? A cela ?" ; alors que les "et" vous disent : "Oh, et on pourrait faire çà, çà, et çà aussi."

Entourez-vous de "'et' personnes".

#4 Persévérez, persévérez. Si vous abandonnez, cela signifie que la règle numéro 1 n’est pas suffisamment motivante ou claire ou que vous écoutez les "'mais' personne". Le résultat est toujours proportionnel au travail fourni. Tôt ou tard.