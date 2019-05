BOOSTE TA CARRIÈRE - Vous cherchez le job idéal ? Commencez par en dresser le portrait-robot

Claude, 62 ans, a occupé 18 postes au cours de sa carrière. Mais seulement deux dans lesquels elle s’est épanouie, soit 4 années sur toute sa vie professionnelle. Elle avoue avoir travaillé pour "payer les factures et avoir une belle vie". Toute jeune retraitée, elle se rend compte de l’absurdité de travailler dans un job "pour juste avoir un job". Est-ce la carrière que vous voulez ?





Selon une étude relayée par le site Quartz, seul 5% des salariés français se disent pleinement satisfaits et impliqués dans leur entreprise. Une autre étude dit qu'à peine 20% prennent du plaisir au travail. D’autres montrent le lien fort dans ce que j’appelle le triptyque "motivation, bien-être et performance". Et l’un ne va pas sans l’autre. Et le lien, c’est le "sens".





Un homme heureux est un salarié heureux et performant. La motivation est le résultat de ce qui a du sens pour soi. Pour être motivé, heureux et performant, il faut donc trouver ce qui a du sens. Un métier qui a du sens. Ce qui a du sens, c’est ce qui nous fait vibrer. Quand nous avons ce ressenti, le temps ne compte pas, on en oublie presque de manger. Nous faisons quelque chose en quoi nous croyons et qui nous semble utile. Nous avons tous connu cela par moments. Quand nous sommes motivés, c’est que nous avons une raison puissante qui nous pousse à agir. Nous avons alors un pourquoi.