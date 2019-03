"Bosser chez Monsanto en y allant en vélo ?" : quand la quête du "sens au travail" remplit le Bataclan

A voir le Bataclan si rempli, ça saute aux yeux : elles ne sont pas seules à se poser la question. A peine plus loin, deux trentenaires sirotent leur bière. Alicia est venue chercher des pistes pour l'association dont elle s'occupe, Cojob, qui permet aux gens de chercher collectivement un emploi : "La crise du sens, on la voit partout ! Notre cible, ce sont des personnes d’une trentaine d’années, qui ont eu une première expérience professionnelle et qui se posent la question des valeurs qu’elles mettent dans leur travail, de l’utilité, de leur impact."





Dans cette quête de sens, certains sont plus avancés. Pierre, Salomé, Mathieu et Valentin, à peine la trentaine, profils de bons diplômés, ont tous quitté leur précédent job. Valentin travaillait chez Engie. Le nez dans les prévisions macro économiques ou études de marché. "C’était très loin du réel. Il y avait beaucoup de politique, de lobby, je ne me sentais pas très utile." Il a claqué la porte et a monté BoldCode, qui développe des logiciels et vise à former et maintenir des talents au Népal. Mathieu était, lui, dans une entreprise dont "le but était de faire du chiffre et de la croissance, les employés étaient oubliés, j’avais besoin de travailler pour une cause qui me touche". Il a lancé Chefmarco, un programme de trois mois pour "tomber amoureux de la cuisine végétale". Et depuis, tous les jours, il "kiffe" : "On fait de la bouffe, c’est ce que j’adore, les clients sont trop contents et en plus, on sait qu’on change leur vie !"