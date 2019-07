Bronzer intelligent ? Notre sélection de livres pour prendre du recul et préparer sa rentrée au travail

"Trouver son point G-énial", de Vincent Avanzi, aux éditions Marabout, 15,90 euros.

> C’est pour qui ? Vous vous interrogez : quelle est ma place dans la société, ma contribution au monde ? Vous vous questionnez sur le sens de la vie, et cherchez, entre vie pro et perso, davantage d’authenticité.

> Le résumé : "Le sens de la vie est de trouver ses dons. Le but de la vie est d’en faire don aux autres", a dit Pablo Picasso. Vincent Avanzi, qui se définit comme "Chief poetic officer", conférencier et formateur, reprend cette maxime. Le constat est clair : le monde change, s’accélère, provoquant de nouveaux questionnements, une quête de sens et d’épanouissement personnel, tout autant qu’un nouveau rapport au travail. Vincent Avanzi nous montre comment s’aligner avec ses valeurs et décliner son projet professionnel, en résonance avec les nouveaux enjeux sociétaux.





"Fais ce qu'il te plaît, 12 semaines pour trouver votre voie", de Maud Simon, InterEditions, 16,90 euros.

> C'est pour qui ? Vous ne vous sentez pas en phase avec vos valeurs, vos attentes et la voie dans laquelle vous évoluez. Vous avez envie de tout changer, et ça commence par vous !

> Le résumé : Dans ce guide de coaching, cette psychologue du travail, également coach et formatrice, propose de partir à la rencontre de soi-même, de trouver sa voie et de créer une vie "enthousiasmante et pleine de sens". Elle qui accompagne depuis plus de 10 ans des personnes dans l'idée de les reconnecter à leur vocation et à leur intuition, livre ici son programme. Via des exercices ludiques et surprenants, il accompagne le lecteur durant 12 semaines, dans la reconquête de ses désirs profonds, de ses talents et de sa vocation.





"En finir avec la procrastination", de Petr Ludwig, aux éditions Poche, 12,90 euros.

> C'est pour qui ? La réponse tient en une question : vous remettez toujours tout au lendemain ? Foncez !

> Le résumé : Le best-seller de ce spécialiste tchèque de la formation vient d’être réédité en format poche. L’occasion d’arrêter de repousser au lendemain et se plonger dans l’ouvrage qui démonte les nombreux mythes du développement personnel. "Découvrez pourquoi nous avons tendance à reporter ce que nous devrions faire. Apprenez à vous motiver pour que votre travail vous épanouisse davantage. A ne pas devenir dépendant d’objectifs toujours plus élevés", promet Petr Ludwig qui établit des modèles simples pour nous aider à comprendre ce qui ne va pas et la manière d’y remédier.