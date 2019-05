Bureau classique en perte de vitesse, nomadisme en vogue : comment les salariés veulent-ils travailler aujourd'hui

Si le nomadisme augmente, c'est aussi car les "tiers lieux" ou la pratique du télétravail se développent toujours plus en réponse à une insatisfaction qui perle au travail. Le stress et le manque de sens touchent en effet environ deux actifs sur cinq travaillant dans un bureau. Et alors que l'espace de travail est jugé comme un élément important -et donc de source de satisfaction -, moins d’un quart des actifs estiment qu'il est "très bien adapté" à leurs besoins.





"Les collaborateurs établissent une relation importante entre cet espace et la santé et le bien-être, mais aussi le relationnel avec les collègues ou les personnes encadrées, ainsi que sur la performance", explique Alain d’Iribarne, chercheur au CNRS et président du Conseil scientifique d’Actineo. L’enjeu est donc d'autant plus grand que la conséquence directe de trop d'insatisfaction au travail est l’absentéisme. 32% des salariés disent par exemple ressentir le besoin de s’arrêter alors qu’ils ne sont pas malades. Le taux grimpe à 54% chez les insatisfaits et 59% chez les "très insatisfaits".