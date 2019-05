Ils réparent les salariés cassés : "Le travail est devenu normé, stérile, on a perdu le contact avec le réel"

En quoi jouent les organisations de travail ?

Les environnements de travail se sont quand même bien dégradés, du fait de ce management très orienté vers l’individualisation, qui a cassé le collectif, qui a mis les gens en concurrence, ce qui est contre-intuitif par rapport à la façon dont le travail se réalise vraiment.





Autre problème : autrefois, le travail était généré par des gens du métier. Maintenant ce sont des gestionnaires qui ont pris la main et qui gèrent, par des chiffres, des tableaux de bord, des systèmes informatiques de suivi d’activité, sans avoir demandé aux gens 'mais comment travaillez-vous réellement ?'. On met sur les épaules salariés des procédures qui les gênent pour travailler, qui leur font perdre un temps fou, et qui en plus ne vont être analysées par personne derrière. Du coup, on a perdu le contact avec le travail réel, le côté vivant du travail : il est devenu complètement normé, stérile. Ou plutôt il est pensé de manière tellement normée, qu’il empêche toute marge de manœuvre. On a perdu la créativité des gens, leur initiative, leur autonomie, leur motivation, tout ce qui fait que les gens sont bien au travail !





Percevez-vous d’autres évolutions organisationnelles ?

Il y a aussi le capitalisme financier qui sévit de plus en plus, dans un très court terme. On ne laisse plus aux gens le temps d’apprendre, de découvrir un environnement, d’essayer de nouvelles manières de faire. Il faut un retour sur investissement immédiat, et ce court-termisme est une catastrophe. On ne parle de la valeur ajoutée que comme... financière. On oublie qu’il y a aussi dans le travail une valeur ajoutée immatérielle, qui est l’épanouissement, la solidarité, le plaisir de faire ensemble, l’expérience qu’on va développer au fur et à mesure et qui va devenir une sorte de capital.