Businessman à succès, multimillionnaire et philanthrope : les petits "tips" d’Alexandre Mars pour réussir dans la vie

Là encore, Alexandre Mars a mené l'affaire avec un pragmatisme d’entrepreneur, avec une étude de marché. Et identifié les freins aux dons : "Les gens répondent tous la même chose : ils n’ont pas confiance dans les organisations sociales, ou pas le temps ou ont un manque de connaissance des associations existantes." Voilà ce qu’Epic veut révolutionner : la fondation prend notamment la forme d'une agence de notation qui évalue les ONG les plus pertinentes en termes d’impact social, de gestion opérationnelle, de leadership et de gouvernance. Tous les frais structurels sont pris en charge par Alexandre Mars, pour que la totalité des dons soient reversés directement aux organisations.





Plus globalement, l’entrepreneur pose son rapport décomplexé à l’argent. Il ne pense pas noir ou blanc mais explore les 1.000 nuances de gris : "L’argent, c’est un pouvoir et un contre-pouvoir", martèle-t-il. "On a parfois beaucoup plus d’impact en étant dans le système que hors du système. Je ne crois pas en un monde binaire, qu’on est forcément méprisable quand on bosse en entreprise, ou quelqu’un de bien quand on travaille dans le social." L’argent, pour lui, c’est un moyen. "J’ai pris la décision de tout dépenser de mon vivant", dit-il d’ailleurs. "L’argent doit circuler, s’équilibrer. Il parle, en passant, des Gilets jaunes. "Ce mouvement, qui lutte pour une meilleure répartition de ce qu’on a, nous étions nombreux à le voir arriver. Aujourd’hui, les inégalités posent de vrais problèmes. Il faut aller vers le partage."