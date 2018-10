C’est bon pour la santé : managers, salariés, voici comment pratiquer la reconnaissance au travail !

A les écouter, la reconnaissance serait mieux qu’une baguette magique : elle aurait un pouvoir sur l’estime de soi, le bien-être, la santé. Et dans le cadre du travail, les bienfaits qui en découlent sont multiples : investissement dans le travail, efficacité, productivité, et donc... performance de l’organisation. Dans leur livre "Le pouvoir de la reconnaissance au travail", qui vient de recevoir le prix du livre RH pour 2018, Jean-Pierre Brun et Christophe Laval, respectivement professeur de management et ancien RH, explorent les bienfaits de la reconnaissance au travail.





Mais comment pratiquer la reconnaissance ? Comment reconnaître qu’il y en a besoin ? On a lu le livre et on vous donne quelques pistes pour le développer. Car à l’inverse, le manque de reconnaissance peut-être dangereux. Et engendrer démotivation, absentéisme ou désinvestissement.