C’est du jamais-vu : quatre générations se côtoient au travail, comment les entreprises peuvent-elles s’adapter ?

Dans la foulée, a pris place la génération Y, née au tournant des années 80 : "Elle a été confrontée de plein fouet aux difficultés économiques, à l’avenir complètement incertain...", note Marie-Eve Delecluse. Face à cette entreprise qui ne lui offre plus ce qu'elle garantissait avant - salaire digne, logement, pouvoir d’achat, évolution de carrière-, elle s’est construite sur une fidélité très moyenne. "Mais à la différence des X, elle a revendiqué haut et fort, de façon plus appuyée."





Là-dessus, arrivent donc désormais les Z. Nouveau changement. Les Z sont plus confiants, plus positifs que les Y. Et s’ils ont pris leurs distances par rapport à l’entreprise qui ne leur assure plus un emploi à vie, c’est tout de même en son sein qu’ils voient leur engagement, à l’inverse des Y qui se lançaient dans l’auto-entreprenariat. Ils ont la technique pour eux, connaissent leurs compétences en matière digitale. Mais ils sont surtout en recherche de relations humaines.