"C'est fun et on voit qu’on peut changer les choses" : ces projets "inspirants" qui insufflent l’air écolo en entreprise

Il a lieu une fois par an : le World CleanUp Day, jour où chacun est invité à aller ramasser les déchets. L’initiative, mondiale, est portée par l’association éponyme créée en 2017. L’an dernier, 18 millions de personnes, dans 160 pays, ont effectué ce geste écolo. Cette année, la date est fixée au 21 septembre. Et s’il y a une cible qui intéresse le mouvement, ce sont les entreprises. "Elles sont la pierre angulaire du système", constate Virginie Guérin, vice-présidente de World CleanUp Day France. "Elles ont une force économique absolument gigantesque. Et si demain elles décident d’engager la solution pour produire différemment, nous aurons une force de frappe énorme." L'asso va donc au contact pour les sensibiliser et coordonner les actions. Et ça marche : Vinci Autoroute, Allianz, la Macif, Boulanger, Decathlon ou encore Kiabi se sont lancées. "Il y a un jour fixé, une action concrète qui donne le sentiment d’agir, le tout étant fun et convivial", se félicite Virginie Guérin.





Cette journée se veut surtout un point de départ. "Ramasser des déchets, ce n’est pas la solution", insiste Virginie. "Le vrai sujet est : comment, derrière ça, l’entreprise engage concrètement des solutions pour réduire les déchets, mieux consommer, moins jeter ?" Le Work CleanUp Day a ainsi engendré une foule d’actions vertueuses. Exemple, une opération ramassage de mégots sur la dalle de la Défense a fait prendre conscience aux collaborateurs de leur pollution. "Ils ont mis en place une campagne de com' en interne et sont maintenant en train d’installer des bornes pour récupérer les mégots et les recycler."





D’autres entreprises se sont penchées sur le jetable, avec la volonté de l'éradiquer, ont revu leurs contrats avec le sous-traitants... Une dynamique s'est enclenchée. Et clairement, les entreprises où cela prend le mieux sont celles où la direction s’investit. Pour sensibiliser la hiérarchie, l’asso a ainsi lancé un "clean up des décideurs", pendant lequel de grands patrons vont nettoyer une décharge. Visiblement très efficace. "Ils ramassent pendant un quart d’heure, et là, ils comprennent vite qu’il y a un sujet !", rigole Virginie Guérin.