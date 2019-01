"C’est la pub que vous allez envoyer à tout le monde" : à l’ère numérique, comment rédiger un CV que le recruteur lira ?

Une candidature générique envoyée à 50 entreprises aura moins d’effet qu’un CV personnalisé.





> Titré. D'abord, pour accrocher et faciliter la lecture, mettez un titre lié au poste visé : "chef de projet", "commercial grands comptes ", etc…





> Une lettre de motivation ? "Aujourd’hui", ajoute Cédric Gérard, "les lettres de motivation sont très peu lues, c’est une certitude. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas en faire, cela peut toujours faire la différence." Cela ne peut en effet pas vous nuire si elle est bien écrite, sans faute, et qu'il ne s'agit pas d'un copié-collé vite repéré. Mais puisque cette lettre a désormais moins de poids, il ne faut pas hésiter pas à mettre deux ou trois lignes, en haut du CV, pour expliquer votre projet et pourquoi votre candidature va correspondre au poste.





> Quelles rubriques dans le CV ? La structure est très importante : "Un recruteur passe 30 secondes par CV et son regard balaie la feuille de haut en bas et de droite à gauche", précise Cédric Gérard. "Et il va regarder principalement l’expérience professionnelle". Le CV n’est cependant pas un inventaire à la Prévert. Si vous avez 20 ou 25 ans d’expérience, ne vous sentez pas obligé de tout détailler. Appesantissez-vous davantage sur les dernières expériences professionnelles.





Sur le volet formation, "les recruteurs évoluent sur le sujet. Mais on reste en France, et le diplôme reste important, donc il faut continuer à l’indiquer". Les loisirs, eux, ne sont pas forcément lus, donc cela ne doit pas trop prendre de place. "Les recruteurs ne s’en servent que pour l’entretien. Et tout le monde met 'lecture, cinéma'. Donc mieux vaut parler de centres d’intérêt spécifiques, par exemple si vous avez été président d’une association."





Les compétences importantes doivent être soit intégrées dans une expérience professionnelles, soit dans une partie dédiée.

Autre impératif : "N’oubliez pas de mettre des chiffres ! On voit trop de CV sans chiffres", estime le directeur marketing. Pour les CV commerciaux notamment, il est indispensable de mettre des notions de chiffre d’affaires, de portefeuille, afin de montrer ses résultats.





> Couleur ? Photo ? Petite touche perso, n’hésitez pas à mettre de la couleur. Sortez du noir et blanc ! "Pour quelqu’un qui lit 50 CV, c'est parfois un peu monotone. La couleur donne au CV de la personnalité, c’est une façon de mettre un peu de soi." Attention, tout est dans la mesure : on n’attend pas de vous non plus que vous soyez original. La photo n’est pas obligatoire, mais recommandée cependant sur des postes de com’ ou en relation terrain. "Et s’il y a une photo, faites attention au fond, et n’hésitez pas à sourire ! Il faut donner envie aux gens. Soyez content, fier de vous !"