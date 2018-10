"C’est moins cher d’acheter un baby-foot que de rétribuer un salarié à sa juste valeur" : dans sa BD "Alors heureux ?", il croque l'injonction du bonheur au travail

On a l’impression que le monde du travail s’est sacrément compliqué ?

Le travail représente une partie énorme de la vie, alors autant être bien ! Mais l’inquiétude liée au travail tient plus de place qu’avant. Pour nos parents, la vie était assez tracée. Ils rentraient quelque part et ils finissaient quelque part. Aujourd’hui, on vous demande de passer votre vie à vous adapter. Et le changement, les gens le vivent assez mal. J’avais fait un dessin là-dessus il n’y a pas longtemps : "Je suis totalement pour le changement si cela ne change pas mes habitudes." C’est exactement ça. Il faut s’adapter en permanence, il faut être "agile". Sauf qu’en face il y a aussi des salariés qui travaillent depuis un certain nombre d’années, qui n’ont plus le goût ni l’envie d’apprendre, qui sont fatigués. Je ressens cela.





Vous souriez aussi de toutes ces tendances à la mode, qui se succèdent, dans les entreprises...

Prenez les happiness-manager... Je trouve ça extraordinaire ! Tout comme ces gens qui vont faire de la "rirologie" : ils paient pour venir rire. Ou la ronronthérapie, la relaxation grâce aux chats. Alors ce n’est pas grave, ils ne tuent personne, mais on assiste un peu à tout et n’importe quoi. Je n’ai aucun mépris pour ces gens qui se cherchent, qui ont des incertitudes, des doutes. Ils sont ce qu’ils sont, mais ils ont besoin de réponses, ils ont besoin qu’on les aide. Le thème de mon bouquin, en fait, c’est la détresse humaine, et comment aller mieux.