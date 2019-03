"C’est un outil merveilleux pour apprendre le lâcher-prise" : comment l’impro théâtrale peut vous aider au travail

Pourquoi ces compétences douces, ou "soft skills", deviennent-elles de plus en plus importantes ?

Aujourd’hui, le diplôme ne suffit plus. Lorsqu’elles embauchent, les entreprises se demandent si la personne sera capable de gérer l’imprévu, de gérer des équipes. Avant, elles ne posaient pas trop de questions : il y avait le diplôme, la grande école, les compétences techniques étaient survalorisées. Ce n’est plus le cas désormais car l’univers est ultra-technologisé, tout va vite, les imprévus sont le lot de toutes les sociétés. Face à ça, celui qui tire son épingle du jeu est celui qui sait s’adapter. Et l’adaptation, cela s’apprend !





Alors, comment ça marche ?

Grâce à la vertu du jeu. Dans le théâtre, on est dans un "jeu", où l’on fait semblant. Et le jeu est fondamental pour pouvoir apprendre : on le voit avec les enfants qui jouent, qui se trompent une fois, deux fois, qui prennent plaisir à essayer. Ce n’est absolument pas une perte de temps. Des études ont même montré que les psychopathes et les tueurs en série ont eu une déficience de jeu dans leur enfance ! Même si ce sont évidemment des cas extrêmes, c'est intéressant : le jeu permet d’apprendre par des erreurs successives, en se mettant dans des situations handicapantes, mais dans une ambiance plaisante, parce qu’il y a déculpabilisation de l’erreur. On développe des muscles, des réflexes, qui font que le jour où cette situation survient, on saura faire, parce qu’on aura essayé. Chez les primates, le jeu est aussi utilisé pour résoudre des conflits ou sortir de situations fermées. Bref, c’est un outil merveilleux pour apprendre le lâcher-prise, la bienveillance, la résilience et se dire "ce n’est pas si grave, on ne va quand même pas couper la relation pour si peu".