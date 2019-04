Quand un métier vous casse : "Trop de pression, pas de moyens", comment Mathilde, infirmière, a changé sa vie

Elle a pourtant connu, au fil de ses CDD, quelques bonnes situations. Preuve que tout est question de priorités, et d’organisation du travail. "Dans cette Ehpad, dans le Morbihan, il y avait des choix managériaux de la direction, qui organisait la question des soins autour du résident. On s’adaptait à son rythme. On ne les levait pas à 7 h, à les dérégler, pour des problèmes logistiques."





Mais Mathilde, ce 27 décembre 2007, en est là : au quotidien, une "sensation terrible de frustration et de mise en échec, qui m’a décidé à couper court, et poster ce message. Je ne voulais pas cautionner ça". A titre personnel, elle est épuisée professionnellement. Dégoûtée, attristée par le décalage entre la théorie et de la réalité. "Pendant nos études, on nous incite à la coordination entre les services, au relationnel. Et on s’aperçoit que non, la coordination, c’est quand on a le temps, et le relationnel, on fait une croix dessus. On privilégie plutôt les soins tarifés. Parce que s’asseoir un quart d’heure au bord d’un lit, ce n’est pas remboursé par la Sécu."