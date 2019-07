"Avant, on me prenait pour un 'cassos'" : ces chômeurs de longue durée racontent comment leur travail les a fait revivre

Ancien coursier, Philippe a quitté Paris pour "changer de vie" et se rapprocher de son plus jeune fils. Mais il survit avec le RSA. Coule petit à petit. "Comment arrive-t-on à se réinsérer avec 460 euros par mois ?", demande-t-il. "C’est pour cela que les gens stagnent !" Lui, comme il le dit, sa misère l'a "emmené dans l'alcool". Sa femme l'a quitté, deux de ses quatre enfants ne veulent plus lui parler.





"Alors, quand on m’a parlé de 'Territoires zéro chômeur', je m’y suis accroché comme un rocher. C’était mon seul avenir. Et l’Esiam m’a sauvé. J’étais un peu coupé des relations humaines. Et avec ce travail, j’ai commencé à me sentir mieux." Il a créé une activité de lombri-compostage et construit des structures en bois qui permettent de valoriser les déchets par l'action des vers. Il a arrêté de boire.