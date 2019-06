"Coming-out au travail, la fin du placard ?" : un état des lieux "stupéfiant"

Les résultats de l’étude les ont "stupéfaits". Il est vrai qu’ils révèlent qu’en matière de coming-out, un grand tabou règne encore dans le monde de l’entreprise. Réalisé par l'Ifop, le sondage "Coming out au travail, la fin du placard ?" a été diligenté par l’agence Tell me the truffe, spécialisée sur le handicap, l'égalité homme-femme et la diversité. Principal enseignement : si dans l'univers social (amis, famille), les personnes LGBT affichent de plus en plus leur orientation sexuelle, dans les entreprises, l'adage semble davantage être "pour vivre heureux, vivons cachés".





Seules 48% des personnes LGBT sondées déclarent en effet que leur orientation sexuelle est connue par au moins un de leurs collègues. "Ce chiffre, légèrement inférieur à celui relatif aux membres de l’entourage, démontre qu’une certaine aversion au coming-out persiste dans l’entreprise", analyse Tell me the truffe. "Notons qu’un quart des homosexuels déclare 'se cacher' auprès de leurs collègues." Cette "aversion au coming-out" est encore plus prononcée envers le supérieur : moins de quatre personnes LBGT sur dix (39%) déclarent que leur orientation sexuelle est connue de leur responsable hiérarchique.