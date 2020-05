Comment les nouvelles normes sanitaires vont changer la vie au bureau

La modernisation des bureaux entamée ces dernières années ne va pas faciliter les choses pour les salariés et les entreprises. Les open-space et le partage des positions de travail, très à la mode, vont notamment obliger les employeurs à plus de vigilance. Tout en respectant les contraintes sanitaires, leur objectif sera de maintenir les lieux de rencontre et de convivialité. Le bureau de demain sera donc différent.