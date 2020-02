Connaissez-vous les obligations de votre employeur en matière de pause-déjeuner ?

On le sait, en France, la pause déjeuner, c’est sacré. Et même lorsqu’on est salarié. Une étude menée par le groupe de solution de transaction pour les entreprises Edenred vient une nouvelle fois le confirmer : plus qu’ailleurs, les salariés français prennent soin de ce temps de pause de la mi-journée : 81 % s’accordent ainsi une pause-déjeuner tous les jours et 30 % déjeunent au restaurant quotidiennement (contre 23 % des Européens). Surtout, nos pauses casse-croûte sont plus longues qu’ailleurs : plus de 30 minutes en France dans 77% des cas contre 27% des Anglais et 9% des Grecs, par exemple.

Ce que l’on, sait un peu moins, c’est que cette pause est soigneusement encadrée par le Code du travail, avec parfois des précisions quasi insolites. On fait le point.