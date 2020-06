Ce que nos données mobiles disent de notre retour au travail depuis le déconfinement

Dans un point de conjoncture publié ce mercredi, l’Insee a en effet analysé des données de téléphonies mobiles, anonymes, fournies par l’opérateur Orange "au vu de la situation exceptionnelle de crise sanitaire". Ces données ont ainsi permis de mesurer les déplacements de la population résidant en France, entre le 1er janvier et le 31 mai. Et cerner, grâce à cela, l’ampleur de ces déplacements quotidiens.

L’Inses s'est plus particulièrement penché sur les trajets matinaux, entre 7 et 9 heures du matin, suivis d’une période de stabilité d’au moins trois heures : des trajets qui s’apparentent à du domicile-travail, et donnent une indication sur l’activité quotidienne depuis le début de la crise.

Sans trop de surprise encore, ce sont les zones les plus densément peuplées qui ont connu une chute des trajets bien plus marquée que dans les espaces moins denses : pendant le confinement, dans les grandes villes, les déplacements matinaux vers les quartiers de bureaux et de commerce ont été bien plus atténués que ceux vers les quartiers plus résidentiels. Dans les grandes métropoles, c'est encore plus marqué : à Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Nantes l’indice est tombé à moins de 20% du volume habituel.

Cet écart entre grandes métropoles et zones plus rurale a continué après la fin du confinement, alors que l’activité reprenait. "En plus de différentiels d’activité, ces contrastes géographiques peuvent aussi s’expliquer par la répartition des types d’emploi entre les métropoles et les zones moins densément occupées", précise l’Insee. "En effet, le télétravail, massivement utilisé depuis mi-mars, concerne surtout certaines fonctions plus fréquemment rencontrées dans les métropoles (services administratifs, numériques...)."

A l’inverse, de nombreuses activités plus courantes en zone rurale, comme l'agriculture, artisanat, ou les très petites entreprises ont pu être moins affectées par les contraintes sanitaires et contribuer au maintien plus élevé des déplacements dans ces territoires.