Vous pouvez télétravailler ailleurs que chez vous

Ainsi, des réseaux de bureaux à partager pour une heure, une journée ou un mois ne cessent de se développer. Parmi eux, Stop & Work (lancé par la Caisse des dépôts, Regus et Orange), Nextdoor (Bouygues immobilier) ou Blue Office (Nexity) ont tous trois vu le jour en 2014. Salariés de grands groupes, travailleurs freelance, start-upeurs et auto-entrepreneurs sont amenés à s'y croiser. Sans oublier Bureaux à partager, une start-up à l'ascension fulgurante qui mobilise notamment les surfaces vacantes des entreprises pour proposer différents types d'espaces de travail.





Même la SNCF s'y est mise en lançant en 2016 un projet baptisé "Work and station" et destiné à répondre aux besoins des voyageurs et des entrepreneurs. Là aussi, il s'agit de mettre à disposition des travailleurs nomades des open-space, des bureaux fermés ou encore des salles de réunion dans des locaux situés dans les gares ou à proximité de celles-ci. Histoire d'en profiter, par la même occasion, pour désengorger les trains aux heures de pointe.