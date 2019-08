"De discrète, je suis passée à 'elle cache des choses'" : que faut-il partager de sa vie privée au travail ?

Avec le risque, parfois, que cela ne se retourne contre le salarié. Voire ne vire au cauchemar. Carole, en CDI, a ainsi vu des confidences, faites à des collègues qu’elle considérait pourtant comme des amies, "dévoilées, hors contexte, et utilisées" contre elle. "Mon enfance à la Vipère au poing que l'on me ressort en réunion devant tout le monde en s'en servant pour expliquer quelque chose sans rapport. Douleur et humiliation", raconte-t-elle à LCI. C'est, aussi, un voyage en Finlande, en mode baroudeur, raconté à ses collègues féminines, qui se "transforme en soupçon de 'puterie'". La raison : "Selon elles, mon Smic ne me permettait pas un tel séjour car elles-mêmes n'en n'avaient pas les moyens financiers. Or prendre un billet des lustres en avance et dormir dehors coûte peu. En face, elles avaient enfants, propriété et voiture, et moi non."





Outre les collègues, les embrouilles peuvent aussi avoir lieu… avec un supérieur. Dont on pense que lui révéler certains aspects de sa vie privée peut susciter l’empathie ou, du moins, une certaine compréhension. Raté. Elise* se souvient ainsi : "Une cheffe de service m'avait demandé si je voulais des enfants. Je lui avais répondu : 'Pas pour le moment'. En réunion, cette cheffe dit : 'Bon, on peut mettre Carole en réserve tous les 25 décembre puisqu'elle a pas d'enfants et n'en veut pas. Votre égoïsme nous arrange Elise !' Depuis, je hais les réunions."