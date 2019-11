"De gros enjeux" : casse-tête et tribulations d'une DRH avant la grève du 5 décembre

Sauf que pour l'instant, c'est le grand flou. Alors la navigation se fait un peu à vue. "Le mouvement aura-t-il ou non une grosse ampleur ?", questionne-t-elle. "C'est très difficile à dire, nous sommes vraiment dans l’expectative. Mais c'est un vrai sujet avec de gros enjeux." Elle le sait, vu les profils au sein de l'entreprise, son activité ne sera a priori pas touchée par la grève. "Mais en revanche, on sait que nos salariés vont être impactés, notamment par les transports. C'est cet aspect-là qui nous interroge et sur lequel nous voulons anticiper le mieux possible."

Une première solution se profile, évidente, simple. Et surtout dans la continuation de ce qui existe déjà dans l’entreprise : le télétravail. "Cela fait trois ans que nous avons un accord télétravail et culturellement, c’est déjà un mode bien adopté dans l’entreprise", raconte la DRH. "Un tiers de mes collaborateurs ont mis en place une journée régulière par semaine de télétravail." Il y a trois ans, le premier accord était très cadré, interdisant le lundi en télétravail, le fermant à certains métiers sédentaires, ou nécessitant une certaine ancienneté. "Cela rassurait les managers. Et puis petit à petit, l'accord a été élargi. Car ceux pour qui le télétravail était ouvert ont montré que c’était possible, que ça se passait bien. On a aussi vu que c'était faisable pour les personnes qui en bénéficiaient plus exceptionnellement. Là-dessus, nous sommes armés pour le 5 !"

Pour le 5 décembre, une règle a été mise en place. Lise Ferret a adressé la semaine dernière une communication à l’ensemble de l’entreprise, via le réseau social interne Slack. "Le message est clair : toutes les journées de télétravail de la semaine prochaine sont fixées pour le jeudi 5. Et comme nous nous attendons à une reconduction le 6, ou au fait qu'il y aura des débordements et que les trains ne fonctionneront pas forcément très bien tout de suite, nous avons ouvert une deuxième journée de télétravail pour les collaborateurs. Nous anticipons !" Attention, rappelle-t-elle : le télétravail, ce n'est pas pour garder ses enfants. "Je suis parfois interpellée là-dessus, mais c’est très clair depuis le début, dans la boîte : non, on ne peut pas se mettre en télétravail et considérer que l'on va travailler alors qu'on a des enfants en bas âge à garder. Il faut à ce moment-là poser des congés ou envisager une journée enfant malade."

Dernière maille du plan d'action : les personnes qui ne peuvent pas, ne veulent pas travailler de chez elle, ou qui ne connaissent pas encore le niveau d’impact auquel elles vont être confrontées, ont droit à des "horaires flexibles". Des horaires à la carte. "Si le collaborateur a une facilité pour être là très tôt, mais qu’en revanche il faut également qu'il parte tôt, même à 14h30, il part à 14h30", précise Lise Ferret. "Chacun va faire avec ce qu'il a à disposition et ce qu’il y a de plus simple pour lui. L’idée est d’être hyper souple et de se simplifier la vie, car ni l’entreprise ni le collaborateur n'ont choisi d’être dans cet environnement."