De la prise de décision au recrutement, comment l’IA va-t-elle changer le job des décideurs ?

Bienvenue alors dans le monde merveilleux du travail augmenté ? Avec un patron bienveillant, des décisions fluides et un robot en chef ? Nicolas D’Hueppe, vice-président de Croissance Plus, un réseau de dirigeants de PME, avertit. "L’IA, on en parle au futur, mais c'est déjà une réalité : on pourrait dire qu'un bon tableur Excel, c'est de l'IA ! C'est une formidable opportunité et un levier de croissance. Mais si l'on s’y prend mal, cela va devenir un handicap dans nos entreprises."





Fabrice Le Saché, porte-parole et vice-président du Medef, pointe d'ailleurs une situation plus nuancée que le tableau idyllique brossé par l'étude : "On ne parle ici que des entreprises à forte croissance. Ce n’est pas la réalité du pays. En France, il y a une vraie fracture territoriale". D'autant que pour lui, ce temps libéré pour le décideur ne garantit aucunement l'empathie. "Le manager va en effet devoir se transformer. Mais il doit être dans une capacité d’anticiper les besoins, de voir les formations adaptées. Il n'y a aucune garantie d'automaticité entre ce temps libéré et ce 'manager bienveillant'".