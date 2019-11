"Derrière les chiffres, il y a des vies brisées" : Matthieu Lépine, le prof qui alerte sur les accidents du travail

Le compte Twitter " Accident du travail : silence, des ouvriers meurent " ressemble à une lente litanie. Un macabre décompte. Il recense tous les accidents du travail. Et met en lumière ces histoires qui sinon, auraient disparu, noyées sous le flot d'informations et d'indifférence. Derrière ce recensement scrupuleux, un jeune prof d’histoire à Montreuil (Seine-Saint-Denis), Mathieu Lépine. Il nous raconte sa démarche.

A l’époque, un journaliste, David Dufresne, menait un recensement des violences policières et interpellait sur Twitter la Place Beauvau. J’ai repris sa méthode pour donner de la visibilité à mon travail. Ces deux histoires, choquantes, touchantes et assez emblématiques ont fait que les liens ont été assez rapidement partagés et que de fil en aiguille, je mène toujours ce travail 12 mois plus tard !

Début 2019, il y a eu la mort coup sur coup de deux autoentrepreneurs. L’un de 68 ans, à Versailles, qui s’appelait Michel Brahim. Il était un ouvrier autoentrepreneur, avec une retraite trop faible pour s’arrêter de travailler. Il a chuté d’un toit. Quelques jours plus tard, c’est un livreur UberEat, Franck Page, qui a trouvé la mort près de Bordeaux dans une course pour la plateforme. Ces deux accidents m'ont marqué, car ils nous montraient ce que devient le monde du travail avec ces nouvelles formes de travail qu'on appelle ubérisation, mais aussi la précarisation.

Matthieu Lépine : J'ai commencé à me pencher sur cette question après une polémique en 2016. Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, avait dit que l’entrepreneur était celui qui prenait tous les risques, car "il pouvait tout perdre, lui". Comme s'il n’y avait rien d’autre à perdre que de l’argent. C’était peut-être maladroit ou volontaire. Mais je l’ai pris au mot, j’ai commencé à faire des recherches, notamment dans la presse locale et régionale. Et j’ai découvert qu’il y avait beaucoup d’articles parlant de ces accidents, mais toujours classés dans les faits divers. J’ai commencé à les recenser, et au début, une fois par mois, je publiais un décompte un peu macabre des morts, sur une page Facebook.

Plus le responsable est éloigné, plus la possibilité d'un accident est importante - Matthieu Lépine, professeur

Combien d’accidents avez-vous recensés ?

893 accidents graves depuis le 1er janvier, dont 347 mortels. Je suis parfaitement conscient des limites du travail entrepris : beaucoup d’accidents ne sont pas rapportés par les journaux, car ils ont lieu dans des régions reculées ou passent inaperçus, comme l’infirmier qui s’explose le dos dans le cadre de son travail. Tout un pan du monde du travail est invisible. Mon travail ne vise pas à concurrencer le bilan officiel de la Sécurité sociale, qui dénombre 625.000 accidentés au travail et 520 morts en 2017, mais à le compléter, car celui-ci a aussi ses limites : il ne prend en compte que le secteur privé, et oublie donc les agriculteurs, les indépendants, les travailleurs détachés, tout un tas de métiers sureprésentés dans mon recensement. Au total, on doit être aux alentours de 1200 morts liés au travail en France par an. Et on n'en parle jamais !

Quelles catégories sont les plus touchées ?

Les ouvriers du BTP arrivent en tête, suivis du monde agricole. Souvent des accidents avec des tracteurs ou des machines agricoles. Je remarque aussi un lien entre l’accidentologie et les nouvelles formes de travail : les livreurs, les auto-entrepreneurs, les artisans, les sous-traitants. Et on voit que plus le responsable est éloigné, comme par exemple dans le cas d'une sous-traitance, plus la possibilité d'un accident est importante.