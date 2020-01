Des ados "pas beaux" recherchés pour un téléfilm : peut-on recruter quelqu’un parce qu’il est "moche" ?

L’annonce a été pointée par le compte Twitter Curiosités Juridiques , qui s’est fait une spécialité de relever les petites histoires du droit. Et celle-ci est pour le moins savoureuse : en cause, l’offre postée par une société de casting, Casting Nord France, pour recruter des figurants dans le cadre du tournage d'un téléfilm avec Samuel Le Bihan. Jusque-là, rien d’anormal pour cette production qui doit poser ses caméras le 6 février à Bousbecque (dans le Nord).

L'appel à candidatures, qui avait été posté sur Facebook dans la matinée du 28 janvier, a depuis été retiré. Restent d’autres annonces, pour le même téléfilm, recherchant des enfants "d’origine maghrébine" ou des "personnes porteuses d’un handicap".

Mais entre-temps, ce recrutement de "personnes moches" a fait les joies de Twitter. Soit en mode rigolard : "Hey, Stéphane, c’est ton jour de chance", "voilà notre début de carrière !". Soit en mode critique, en pointant des clichés : "On fait une comédie sociale sur l'autisme, alors on cherche des gens moches et pour ça on vient faire le casting dans le nord", déplore une internaute.