"Des cols blancs, qui ont fait de hautes études, se mettent à rêver de technique" : vit-on la revanche des cols bleus ?

LCI : Comment expliquer l'image dégradée que nous avons des cols bleus, du travail manuel ?

Laurence Decréau : Cela ne date pas d’hier. Nous estimons souvent que cette image dévalorisée vient de la taylorisation -on pense aux Temps modernes de Chaplin, à Zola et ses mineurs. Mais cette déconsidération du travail manuel remonte à bien plus loin. Dès l’Antiquité, en Grèce ou à Rome, l'homme qui travaille est ramené à sa condition de créature "naturelle", contrainte de gagner sa vie pour pouvoir subsister… Le travailleur manuel n’a pas besoin de réfléchir, a un boulot routinier, ne décide de rien, en opposition à l'intellectuel. Ces représentations sont donc ancrées dans l'imaginaire depuis des siècles, ce n’est pas simple de s’en défaire.





En France, le travail manuel est cependant particulièrement déconsidéré par rapport à nos voisins européens. Pourquoi ?

Au fil de son histoire, chaque pays a développé ses singularités. En France, notre culture et notre système éducatif ont longtemps accordé une grande place aux Humanités, au détriment de la science et de la technique. Des facteurs religieux ont notamment joué. Par exemple, en Allemagne, au moment de la Réforme, les protestants Luther et Calvin ont apporté une nouvelle façon de considérer le travail, très différente de celle des catholiques : le métier est une vocation, le labeur, que l'on soit paysan, ouvrier, ou ministre, est sanctifié, et il faut le faire fructifier. En France, les Jésuites ont, eux, totalement façonné l’enseignement dans la lignée des humanistes, avec le latin et la fréquentation des grands esprits de l’Antiquité au cœur de l’apprentissage. Ce modèle d’éducation, destiné à de futurs hauts fonctionnaires, a été érigé en modèle unique, et s’est perpétué jusqu’à maintenant.