Des "petits chefs" face à des "Gaulois réfractaires" ? Quand managers et salariés ne se comprennent plus

En fait, le respect des salariés d’une forme d’autorité est conditionné par la légitimité qu’ils lui reconnaissent. Et en la matière, une petite révolution se fait jour : les sources traditionnelles de légitimité telles que l’âge (8%), le titre (11%), les diplômes (13%) et même la détention du capital de l’entreprise (10%) ont fait place à la compétence (72%), désormais seule source consensuelle de légitimité à exercer l’autorité. Le leadership, c’est-à-dire la capacité à mobiliser les personnes et les ressources, arrive en deuxième position avec 30% de réponses positives. "Les Français ne souhaitent pas reprendre le pouvoir face à leur employeur, mais être mieux associés aux décisions qui les affectent, dans une forme de partenariat reposant sur la confiance et la bonne foi", conclut ainsi l'étude.





Mais alors, comment reconnecter salariés et dirigeants ? Dans une tribune publiée dans les Echos ce mardi, deux professeurs de l'école de management d'Audencia, Thibault Bardon et Nicolas Arnaud, proposent de créer "une communauté de sens" en interne : "Il faut que l'entreprise, le management, l'organisation et le travail soient 'mis en discours' et fassent l'objet de conversations régulières entre eux afin qu'un sens partagé sur ce qu'est l'entreprise et ce que doit devenir l'entreprise puisse se construire collectivement mais aussi se diffuser à tous les niveaux de l'organisation", écrivent-ils. Selon eux, cela passe notamment par des "espaces de discussion", à la fois formels et informels, physiques ou virtuels, permettant des échanges réguliers pour éviter ces décalages de perception.