"Digital nomade" : depuis la plage, dans leur camping car, ils nous racontent la réalité derrière le cliché

TÉMOIGNAGES - Le terme est devenu ultra-tendance depuis quelques années, véhiculant l'image d'un travailleur-baroudeur, qui, muni de son ordinateur, parvient à travailler les doigts de pied dans le sable ou assis sur la cime d'une montagne. Qu'y-a-t-il vraiment derrière cette carte postale ? Des "digitals nomades" nous racontent leur quotidien, loin des clichés.

Une photo aux couleurs fluo. Un cadre de rêve, type piscine avec bouée-flamand rose. Et, tant qu’à faire, un cocktail pas loin. Ah oui, et un ordinateur sur les genoux. Tout cela enrobé d’une phrase du type : "Quand tu t’y prends au dernier moment pour préparer ta conférence pour le congrès des rentiers immo #digitalnomade".

Ou encore, n'hésitons pas, le combi Volkswagen et la copine dans une posture pas du tout collègue de bureau. Passons sur les photos - un jour des pyramides, le lendemain devant la tour Eiffel, et entre les deux, des sessions de kite-surf.

Mais derrière le cliché, la réalité du "digital nomade" est un peu plus complexe. Mais tout aussi intéressante. Sophie Gironi et son mari se sont ainsi lancés, il y a un an. La famille, à la base, habite à Nice. Sophie est consultante en marketing et communication. Elle a été free-lance puis salariée en télétravail. Son mari a, lui aussi, réussi à négocier le télétravail auprès de sa grosse boîte parisienne. "On travaillait depuis notre appartement", raconte Sophie. "Mais j'ai 44 ans, lui 43. Nous avions envie de lever un peu le pied. Et avec des jobs comme ça, pourquoi ne pas partir sur la route ?"

Voilà, sur les réseaux sociaux, la vie d'un "digital nomade", ces travailleurs qui sortent de leur bureau et arpentent le monde grâce à leur ordi et une connexion Wifi. Le "digital nomade" est apparu en même temps que le développement des outils technologiques. Aujourd'hui, à vue de nez d'Instagram, la pratique est en plein essor. Impossible, cependant, de trouver des chiffres. Ce que l'on sait, c'est que la figure du "digital nomade" est "hype", "trendy". Pour preuve, ces photos de vie rêvée de travailleurs partis à Bali ou Budapest, deux villes qui attirent des hordes de nomades venus profiter du cadre, des bonnes installations Wifi, de l'ambiance festive.

Le couple achète un camping-car. Sophie "largue" son job pour se lancer dans une activité conseil en nutrition. Et les voilà partis, avec leur fille et le chat. D'abord vers Nancy, puis la Bavière, l'Autriche, avant de redescendre vers l'Italie. Cet hiver, sans doute, ils iront chercher le soleil au Portugal. "On s'organise des trips de 2 à 4 semaines puis on rentre parce que mon mari a un déplacement ou moi une formation à donner. On lance une lessive et on repart", relate Sophie. "Nous ne sommes pas totalement nomades puisque nous n'avons pas lâché notre appartement et coupé toutes les amarres. Nous avons un petit matelas !" Mais la liberté reste quasi totale. "Là, nous venons de nous poser quatre jours dans un camping au bord de la Saône. Nous pouvons bouger tous les jours. Cela dépend vraiment de notre humeur, de la météo, de la 4G... !"

Alors forcément, l'organisation est au cordeau, racontée sur leur site Gari le camion. "Trois cartes sont ouvertes en permanence sur nos ordis : la météo, le taux de couverture 4G et l'application de lieux de stationnements park4night." La journée est carrée -obligatoire d'ailleurs dans 10 m2 et c'est sans doute la clé du succès. "Nous sommes très organisés et nous voyagions beaucoup. Cela n'a donc pas changé grand-chose, sauf que nous bougeons au lieu de rester chez nous." Alors certes, ils ne sont pas à Bali au bord d'une piscine. "On est loin du dream !", en rit Sophie. "Quand on doit bosser, avec nos deux écrans ou mener des réunions téléphoniques avec des clients en costume-cravate, impossible d'être sur une plage les pieds dans le sable avec une connexion approximative."