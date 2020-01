Peut-on être discriminé au travail parce qu'on est vegan ? La question très spéciale que la justice anglaise a tranché

Consommer, ou non, des produits issus des animaux... Le végtanisme est un courant qui se répand de plus en plus, et soulève de nouvelles questions. La justice britannique s'est ainsi penché depuis jeudi sur une affaire qui semblait pour le moins insolite : un salarié accuse son ancien employeur de l’avoir licencié, pour ses convictions véganes, en vertu desquelles il ne consomme ni viande ni poisson, mais refuse aussi toute exploitation animale (port de cuir, de laine ou utilisation de cosmétiques testés sur des animaux).

Le tribunal devait donc du même coup dire si le véganisme est oui ou non "une croyance religieuse ou philosophique" pouvant conduire à discrimination. Et il vient donc de trancher, ce vendredi : oui, le véganisme éthique constitue une "croyance philosophique" protégée par la législation contre les discriminations. "Je suis totalement convaincu que le véganisme éthique constitue une croyance philosophique", a déclaré le juge Robin Postle, du tribunal prudhommal de Norwich (est de l'Angleterre), qui examinait le licenciement contesté.