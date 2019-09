"Disruptivité", "attrition" et "bottum-up" : quand les Twittos se gondolent avec la novlangue de LinkedIn

VU DE TWITTER - LinkedIn, le réseau aux millions d’utilisateurs, sert de vitrine professionnelle à de nombreux internautes. Mais parfois, certains en font trop dans leur volonté de coller à l'image d'une entreprise idéale. Ce qui n'a pas échappé aux utilisateurs du réseau à l'oiseau bleu.

Le réseau professionnel est devenu incontournable. Et pour beaucoup de salariés, consultants, CEO, start-upers, chercheurs d’emploi dans le tertiaire, c’est un univers où il faut se montrer. C’est une vitrine. Et pour qu’on vous voit ou vous entende, il faut parler. Commence alors toute l’histoire : si LinkedIn est donc une vitrine, votre image est à surveiller. Et votre image, pour faire envie, doit être positive, souriante, stimulante. Et peut-être un peu trop lisse.

Et c’est là que parfois, tout dérape. Que certains, peut-être, se perdent dans leur volonté de présenter une facette idéale et colle un peu trop à un monde du travail parfois un peu... flippant. C'est ainsi que pullulent ces phrases entre le mantra et l'invocation, comme "ce sont les hommes qui font l’organisation et pas l’inverse", "Ne me jugez pas sur mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et ou je me suis relevé à nouveau". Ce sont aussi ces récits qui se veulent inspirants, mêlant novlangue managériale et développement personnel. C'est également une langue qui n'existe qu'ici, où les internautes parlent d'"attrition", d'"impact carrière", vantent le "bottum-up disruptif".

L'une des meilleures parades à ce travers est l’humour. Et certains sur Twitter l’ont bien compris et se font un plaisir d'épingler ceux qui semblent s’être perdus dans ce grand monde des relations professionnelles, des limites entre vie perso et monde du travail, de la banalité décortiquée et analysée, des limites au travail, tout simplement. Des comptes y sont même totalement dédiés, comme Disruptive humans of LinkedIn ou The State of LinkedIn. On ne résiste pas à vous faire faire un petit tour dans ce monde un brin siphonné qui pointe, comme à la loupe, les incohérences du monde professionnel.