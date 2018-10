Du bio, de la com' : comment votre cantine d'entreprise essaie de changer (mais ce n'est pas gagné)

L’étude a voulu mettre l’accent sur l’alimentation durable, les produits bio au sein de la restauration collective. Mais il apparaît vite que le sujet "reste encore un concept flou pour les mangeurs interrogés", comme pour les équipes travaillant en cuisine. Il existerait même un paradoxe du consommateur : il n'est pas le même en restauration collective ou chez lui. La plupart des sondés disent en effet avoir des pratiques domestiques "durables" très concrètes, comme l’achat de produits bio.





Et pourtant, en restauration collective, ils oublient toute considération écologique : "Les produits locaux ou bio sont appréciés, mais ne constituent pas leur principal critère de choix. Ce qui est fondamental pour eux, c’est que le contenu de leur assiette soit bon et de pouvoir bénéficier d’un bon rapport qualité prix", note le rapport. "IIs deviennent des mangeurs davantage passifs et peu conscients de l’impact de leurs choix alimentaires." Autre paradoxe, les actifs souhaitent des repas bio, des produits frais, ou du local, mais restent attachés à la variété des plats... quitte parfois à fermer les yeux sur la provenance lointaine de certains produits.





D’ailleurs, les consommateurs consultent très peu la communication mise en œuvre sur la provenance des produits et les aspects durables, mais... affirment tout de même être en demande d’informations. "Une déresponsabilisation semble s’opérer dans le cadre de la restauration d’entreprise", indique l’étude. Ce que semble confirmer aussi la parole d’un salarié interrogé : "Quand les origines sont affichées, c’est sympa, mais si demain elles n’y sont plus, ça ne va pas me manquer. Ce n’est pas un critère de choix."