Du digital mais aussi et surtout de l'humain : à quoi ressemble le travail du futur ?

L’innovation technologique est partout. Et les entreprises doivent s’y mettre, sous peine de rater le train. Dans le même temps, les systèmes d’intelligence artificielle, l’automatisation, voire la robotisation des tâches, transforment les façons de travailler. L’étude "Becoming 'Future of Work' ready : follow the leaders" (que l'on pourrait traduire par "Préparer l'avenir du travail : suivez les meilleurs"), réalisée par IDC Executive pour Dell Technologies et VMware et dévoilée en avant-première ce jeudi sur LCI, cherche à comprendre comment les entreprises mènent cette transformation numérique.





Et surtout, comment agissent celles qui réussissent. Car un constat s'impose : "De nombreuses entreprises ne parviennent pas à appliquer leurs stratégies numériques. En dépit de leurs investissements, beaucoup se trouvent dans une impasse et cherchent des solutions pour progresser." Seules 29% des organisations européennes ont en effet établi avec succès une "stratégie d’avenir du travail". Quelles sont leurs recettes ? A quoi ressemblera donc le travail du futur à l’ère digitalisée ? Elles ont notamment mis en place des organisations de travail chamboulées autour de trois piliers : les effectifs, la culture de travail, et l'espace de travail.