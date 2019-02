Garnir une entreprise de plantes vertes permet-il d'alléger son bilan carbone ?

Regrettable non seulement d'un point de vue décoratif, mais surtout sous l'angle santé. Car les plantes vertes, et cela a été prouvé par de nombreuses études, sont bénéfiques au bien-être. Ainsi, Rachel et Stephen Kaplan, tous deux professeurs en psychologie environnementale à l’Université du Michigan, ont prouvé en 1993 que les salariés qui peuvent voir depuis la fenêtre de leur bureau des arbres et des fleurs sont moins stressés et plus satisfaits au travail que les autres. D'après une étude réalisée en 2002 par Tove Fjeld, de l'université d’agronomie d’Oslo, les plantes vertes au bureau permettent aussi de réduire les migraines de 19%, la sensation de fatigue de 30%.





D'un point de vue professionnel, l'utilité des plantes vertes est également démontrée. Une étude de l'université de Cardiff, publiée en 2014, affirme qu'elles permettent d'augmenter jusqu'à 15 % la productivité des employés de bureau grâce à la meilleure concentration et satisfaction de l'environnement de travail qu'elles procurent. Une autre étude, de l'université américaine de l’Oregon, montre également qu’un environnement de travail verdoyant permet de faire baisser l’absentéisme de 10%.