Réduction du gaspillage : comment relever le défi du zéro déchet en entreprise ?

Feuilles volantes, gobelets de café, emballages de sandwiches... Chaque année, un employé de bureau produit en moyenne entre 120 et 140 kilos de déchets, dont trois quarts de papier. Et alors que 20 millions de Français, soit près de la moitié de la population, travaille dans le secteur tertiaire, on comprend vite l'ampleur du problème. Mais si nous sommes de plus en plus nombreux à être touchés par un sursaut écologique dans nos vies personnelles, il peut parfois être difficile de mettre en œuvre ses bonnes résolutions au bureau. Privilégier l'utilisation du mug réutilisable plutôt que les gobelets en plastique ? Oui, quand le nécessaire pour les nettoyer régulièrement (éponge, liquide vaisselle) est mis à disposition. Limiter les emballages ? Oui, lorsque des aliments non emballés sont disponibles à la cafétéria de l'entreprise...





Pour parvenir à faire fondre cette pollution, l'engagement des entreprises est donc primordial. Pour celles qui le souhaitent, l'association Zero Waste France, qui milite pour une société zéro déchet, organise des audits et des interventions pour accompagner leur démarche et fédérer les équipes autour de ce projet. L'entreprise de crowdfunding Kiss Kiss Bank Bank a ainsi récemment fait appel à Zero Waste Paris, groupe local de l'association nationale.