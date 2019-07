EcoSystem #4 : Iziwork, le pari de trouver un job en moins de 4 heures

L'interim est un marché encore très traditionnel ou pourtant les chercheurs d'emplois sont très digitalisés. Forts de ce constat, les deux créateurs d'Iziwork, anciens d'Alibaba et d'Amazon, ont mis en place une plateforme numérique ultra-réactive, entièrement consacrée à la recherche de candidats. Elle affiche aujourd'hui des prix 30% moins chers que ses concurrents et réussit à pourvoir des postes en seulement 4 heures. Du coup, son chiffre d'affaires explose : il a été multiplié par six en seulement six mois. Nous recevons dans ce nouveau numéro d'Ecosystem, l'un de ses deux fondateurs, Medhi Tahri.