Ecosystem #5 - Newsbridge : la quête de contenus pertinents

INNOVATION - Dans le cadre du 3e sommet des start-up et de l’innovation, qui se déroule à Lille, nous recevons Philippe Petitpont, co-fondateur et président de Newsbridge, une entreprise spécialisée dans le traitement et l’analyse de contenus vidéo.

Face à l’afflux de vidéos qui déferlent sur nos écrans continuellement, comment trier ce qui est pertinent et ce qui ne l’est pas ? C’est à cette vertigineuse question que s’attaque Newsbridge, jeune start-up spécialisée dans le traitement algorithmique de l’image et du son. Grâce à la technologie qu'elle développe, Newsbridge veut devenir une aide incontournable pour tous les professionnels des médias qui doivent, au quotidien, sélectionner les images les plus pertinentes pour leur public. Son co-fondateur et président, Philippe Petitpont nous dévoile toutes les les potentialités de ses produits.

Isabelle Gounin-Lévy