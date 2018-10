Écrans, notifications au travail : les conseils d’un docteur en neurosciences pour que notre cerveau ne surcharge pas

Il est très important de se faire de vraies pauses. Elles peuvent être de très courte durée, ne serait-ce que fermer les yeux quelques secondes pour laisser son esprit vagabonder.





Il y a une forme de tabou dans les entreprise autour de la pause, vue comme un moment d’oisiveté ou de non productivité. Or la pause n'’est jamais une perte de temps. Elle va permettre à notre cerveau de remobiliser un certain nombre de ressources. Nous avons en effet une diminution de nos performances avec le temps -diminution de la capacité organisationnelle, fatigue mentale. Une vraie pause permet donc d’augmenter son esprit de concentration. C’est un vrai gain en efficacité, en bien-être et en performance.





En revanche, il faut pouvoir adapter la nature et la fréquence de ses pauses. Aujourd’hui, dans 90% des cas, les gens vont à la machine à café. Et très souvent, ils parlent de travail, regardent les réseaux sociaux ou leur téléphone. Dans le premier cas, ce n’est pas vraiment différent pour notre cerveau d’une réunion de travail. Dans le second, cela revient à être derrière son ordinateur et traiter ses mails. J’entends par "pause", par exemple, une sieste après le déjeuner. Aller se balader dehors, avoir une activité physique. A chacun de décider ce qui lui convient.