Émotions au travail : les gommer tout en s’exprimant pleinement, ces injonctions contradictoires imposées aux salariés

Les émotions gardent de toute façon un caractère imprévisible : il est difficile de les maîtriser entièrement. "Elles sont du côté du réel, de l'événement, de la surprise et ne sont par définition pas instrumentalisées. Elles sont en effet susceptibles de se mobiliser de manière non prévue, non voulue, non conforme aux attentes", écrit la sociologue. Les exprimer est donc aussi potentiellement un mode de résistance, un grain de sable dans les rouages.





"L’émotion est utile et même indispensable au travail. Elle nous pousse à faire et à bien faire. Mais elle peut aussi amener à ne pas faire et à faire autrement", rappelle l'auteure. Cela peut s'exprimer dans des actes quotidiens, en s’émancipant des règles, en modérant son engagement dans sa tâche ou en gardant une réserve ou un esprit critique et peut, si l’occasion se présente, se transformer en contestation plus large.





Plus généralement, Aurélie Jeantet appelle à "réaffectiver le travail" car, à ses yeux, les émotions sont aussi indispensables à l’élaboration d’un jugement pertinent et d’une action juste". Elles sont aussi facteur de lien, d'énergie, d'investissement, entre les salariés, en offrant un langage commun, en partageant des sensations.





>> "Les émotions au travail", de Aurélie Jeantet, aux éditions du CNRS.