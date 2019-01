En cas de coup dur, les salariés ont tendance à ne pas soutenir leur chef… voire à l'enfoncer secrètement

La question se pose : pourquoi tant de haine ? En fait, c’est plutôt, que selon plus de 81% des personnes interrogées, un supérieur qui se retrouve dans une situation difficile n'est pas autant défendable qu'un autre salarié ou qu'un collègue exactement dans la même situation.





Cependant, il y a une limite : on ne tire pas non plus sur l’ambulance. Si les sondés se montrent donc peu solidaires de leurs chefs, ils ne sont pas pour autant agressifs envers eux. En effet, plus de 64% déclarent qu'ils ne participent pas aux attaques. D’autant qu’au final, les salariés interrogés sont peut-être surtout… froussards : en prenant partie, que ce soit pour soutenir leur chef ou pour l'attaquer, 57% d’entre eux craignent des représailles de la hiérarchie.