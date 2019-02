"En groupe, nous sommes déresponsabilisés" : pourquoi est-on écolo chez soi mais pas au travail (et comment y remédier)

Quel est l'intérêt pour les entreprises d'organiser de telles actions ?

Elles ont tendance à n'y voir qu'un coût. Pourtant, c’est un gain de temps, et donc d’argent : s'il y a moins de déchets, il y a moins de gestion des déchets. Il est aussi possible de créer une cohésion autour d'un telle opération, cela peut-être un moyen de mobiliser de façon transversale, en dépassant les histoires de statuts et de hiérarchie. Se comporter de façon responsable et écocitoyenne donne également à l’individu l’occasion de se renvoyer une bonne image de lui. Et quelqu’un qui a une bonne image de lui est plus performant, davantage content de venir au travail. Pour le manager, c’est tout bénéf’.





Mais les sociétés ont tendance à ne pas le voir car ce n’est pas un retour direct, et donc pas chiffrable d’emblée. Mais ce sont bel et bien des bénéfices collatéraux, environnemental, social, et économique.