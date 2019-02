Cinq astuces pour réduire votre pollution digitale au travail

Au fil de la journée, les requêtes s'accumulent dans le moteur de recherche, et les onglets ouverts se font de plus en plus nombreux. Or bien souvent, les trois quarts d'entre eux, rapidement consultés puis oubliés, sont inutilisés. D'autres sont laissés ouverts "au cas où". Cependant, alerte la présidente de l'ONG, chaque page se recharge plusieurs fois dans la journée, ce qui multiplie à chaque fois la requête initiale, et donc l'émission d'environ 7 gramme de CO2. "Il faut les fermer au fur et à mesure, c'est super important !", insiste Inès Leonarduzzi, avant de conseiller l'utilisation d'une extension de Google Chrome, The Great Suspender. Elle permet de mettre en veille automatiquement les onglets inactifs depuis longtemps.