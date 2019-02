Environnement : les entreprises se mettent aussi au recyclage

Selon l'Agence de l'environnement, le gaspillage de papiers en milieu entrepreneurial représente 400 millions d'euros. Un quart des documents imprimés est jeté dans les cinq minutes après l'impression. Pour remédier à cette mauvaise habitude, une loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à trier et recycler leurs papiers. De quoi donner à ces derniers la chance d'avoir jusqu'à sept "vies différentes".



