Épuisement professionnel : le "burn-out estival" existe-t-il vraiment ou sommes-nous juste des fatigués chroniques ?

Charlotte, 47 ans , du Sussex, raconte ainsi : "Quand je me lève le matin, j’ai l’impression d’avoir la gueule de bois . Et pourtant je n’ai rien bu, c’est juste mon état normal. Je suis juste fatiguée et de mauvaise humeur tout le temps." "Bien que j'aime mon travail, que je n’ai pas d’enfants ni d’hypothèque, que je sois en bonne santé et que j’ai pris des vacances régulières, en juin, c’était comme si j’étais en panne d’essence", raconte une autre. "L'idée de courir six mois de plus à vide me semblait à la fois impossible et inévitable". Des traits communs ressortent, dans chaque histoire : l’impression de dormir debout, d’être vaseux toute la journée, de manquer d’appétit, de libido, voire d'envies en général, d’être totalement incapable de profiter de l’énergie et la sérénité des vacances.





Des situations de mal-être d’autant plus incompréhensibles que l’été, il fait beau, il fait chaud, les jours rallongent, bref la période invite et semble justement être le moment parfait pour rééquilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Différentes explications sont alors avancées. D’abord, tout simplement, ce qu’implique le terme de "crise de milieu d’année" : une période charnière, où l’on fait le point. Il est maintenant loin, le début d’année, avec ses nouveaux élans, ses promesses de changement. A mi-parcours, on se rend compte que les objectifs fixés sont loin d’être atteints, cela sent l’échec et le redémarrage à zéro. Déprimant.