Et si la philosophie nous aidait à redonner du sens à notre travail ? De "réussir" à "méditation", la preuve en 7 mots

"Il faut être acteur de notre vie. Acteur, c’est l’inverse de spectateur. Cela a l’air simple d’être acteur. Mais cela ne l’est pas. En fait, nous subissons beaucoup de choses et prenons très peu de décisions. Nous sommes plus "réactif" que réellement "actif", nous nous laissons déborder par la vie. Et à certain moment, par exemple dans une overdose de travail, nous n'avons plus la distance qui nous permet d’avoir le sentiment de décider. Nous perdons alors le sentiment de notre propre vie.





C’est très important de revenir au "souci de soi", comme l’appelait Michel Foucault. Être acteur, c’est avoir une certaine distance de ce que l’on fait. Parfois, plus on a de choses à faire, plus il faut prendre son temps pour soi afin de créer une sorte de bouclier psychique. Sinon, on risque de se perdre."