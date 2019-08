Et si nos horaires de travail étaient plus souples ? (C’est en tout cas ce que demandent les salariés)

A l’heure du télétravail, qui chamboule les habitudes, cette question des horaires commence à revenir régulièrement dans les débats, tout en étant freinée par une forte culture du présentéisme à la française. Dans son livre "Tous gagnants : les bonnes pratiques pour passer de l'intention à l'action", Gilles André, consultant autour du bien-être au travail, assure qu'"aller de l'avant en autorisant les collaborateurs à organiser leur temps comme ils le souhaitent, tout en respectant les règles assurant le fonctionnement collectif, bien sûr, permet à chacun(e) d’adapter ses journées selon ses impératifs personnels et professionnels". "Il est prouvé que les gens peuvent être tout aussi productifs voire davantage lorsqu’ils travaillent moins longtemps ; et ces études montrent qu'on est plus détendu, plus créatif et plus productif quand on a la sensation de maîtriser son temps !", écrit-il dans un billet sur Linkedin.





A chaque organisation de trouver la formule qui correspond à ses activités. Le consultant recommande de prévoir des tranches horaires obligatoires de manière à ce que chacun puisse continuer à échanger avec n’importe lequel ou laquelle de ses collègues le plus régulièrement possible. Gilles André cite ainsi l'exemple d'un gros cabinet de services, qui impose à tous ses salariés d’être présents physiquement deux heures le matin entre 9 h et 11 h. "Liberté totale pour le reste de la journée, tant que le boulot est bien fait !"