Et si votre entreprise s'inspirait de ces idées qui viennent de recevoir un "Award du bien-être au travail" ?

Renverser l'organisation ? C'est le projet d'entreprise de Veolia Eau, intitulé "Osons 2020" qui revoit toute l'organisation sous forme d'une pyramide inversée : tout part du terrain, avec l'idée (logique mais souvent oubliée) que s'appuyer sur la base permet de mieux répondre aux attentes des clients mais aussi de laisser "s'exprimer le potentiel et la créativit́é des collaborateurs". Bref, ceux qui sont confrontés directement aux problématiques sont les mieux à même de trouver des solutions rapides, efficaces et agiles.

Cela passe par laisser plus d'autonomie au terrain, instiguer davantage de solidarité́ et de partage entre les différents services, mais aussi "accepter le droit à l'erreur et le respect du rythme de chacun".





> Résultats : Les modes de travail, en étant plus collaboratifs, font que clients, salariés, mais aussi prestataires sont davantage impliqués. Ce genre d'initiative développe en outre la fierté d'appartenance à l'entreprise des salariés, mais aussi la marque employeur : la démarche plaît et interpelle en externe.