Quand Picasso vous aide à développer votre "intelligence relationnelle" au boulot

C’est tout le problème : on rêverait de dire non à cette requête d'un collègue, mais on n’ose pas. Du coup, on cultive le regret et la rancœur et l’on s’en veut d’avoir accepté. "On ne dit pas non à cause du regard des autres, du jugement qu’ils pourraient avoir", estime François Thibault. "Vous subissez le choix des autres. Le désir de reconnaissance de se sentir important ou aimé vous a poussé à dire oui. Mais il faut développer sa capacité à dire non."





Ainsi, lorsqu’on vous demande un service, il faut se poser la question : "Est-ce que cela va me rapprocher de mes objectifs ?" Si la réponse est oui, alors rendez ce service. Si c'est non, à vous de voir si vous avez authentiquement envie de faire plaisir à la personne.





Et lorsqu’on dit non, il y a des manières de le dire. D’abord, ne pas l’affaiblir, en disant "peut-être", qui montre que vous doute. Proposez plutôt une alternative, demandez un délai ("Je te dis cela dans 5 minutes") ou formulez un "non reconnaissance", du type "je te remercie d’avoir pensé à moi mais je ne peux pas".