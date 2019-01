Et si vous essayiez de sourire au travail ? Regardez ce que vous avez à y gagner

Alors comment faire un sourire sincère ? C'est là toute la question, et tout l'enjeu de l'exercice : comment être sincère dans son émotion lorsque l’on est face à des clients désagréables ou des collègues vindicatifs ? "Etre sincère, c’est ce qu’on appelle effectuer le travail en profondeur. Il y a deux manières de faire", dit Thierry Nadisic. "On peut d’abord choisir d’interpréter la situation de manière positive. C’est un fait, on a toujours le choix et on peut faire celui de regarder le côté utile, positif d’une situation, plus que son côté négatif, en se disant 'oui, il y a un souci, mais ce n’est pas grave, on va le dépasser', ou que 'le plus important, c’est que je réalise ce que j’ai à faire', ou 'que je passe un bon moment ou 'trouver du sens'". Bref, essayer de voir les choses différemment, plus positivement.





L’autre moyen est d’essayer de se laisser influencer positivement par son entourage. "Il y a toujours des gens positifs, soit des clients, soit des collègues. Si on se laisse influencer par eux, si on accepte de se faire influencer, on va réussir à avoir un sourire sincère." Pour le chercheur, ressentir des émotions sincèrement positives procède quasiment du jeu d’acteur : "Un comédien, pour jouer la joie, va se rappeler en lui des moments de joie. Et ce qui ressortira sera sincère, parce qu’il sera allé chercher en lui."