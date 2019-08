80% des salariés ont l'intention d'en prendre : voici le Top 3 des bonnes résolutions de la rentrée 2019

Du nouveau, du changement ! Souvent, à la rentrée, souffle une envie de tout remettre à plat pour mieux avancer. C’est d’ailleurs ce qu'il se passe avec les enfants : on sort la liste pour les fournitures neuves, on trie les anciennes, on range les armoires…





Cela marche aussi pour les salariés : les vacances d’été sont en effet souvent synonymes de déconnexion et de détente. L’occasion de lâcher certaines habitudes, de prendre du recul sur son job et sa vie. De cela découle régulièrement l’envie de bonnes résolutions au moment de reprendre le travail, en repartant à neuf, plein d’un bel élan.